Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
|Index-Performance im Fokus
|
16.09.2026 16:02:06
Zurückhaltung in New York: Dow Jones zeigt sich zum Start schwächer
Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 0,16 Prozent schwächer bei 52 009,22 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 24,966 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,403 Prozent auf 52 303,24 Punkte an der Kurstafel, nach 52 093,11 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones verzeichnete bei 52 173,70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 51 947,02 Einheiten.
So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 1,41 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 53 732,41 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 16.06.2026, den Stand von 51 999,67 Punkten. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 16.09.2025, mit 45 757,90 Punkten bewertet.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,50 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54 744,33 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern registriert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones
Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Walt Disney (+ 0,98 Prozent auf 107,46 USD), Honeywell Technologies (+ 0,81 Prozent auf 205,08 USD), NVIDIA (+ 0,78 Prozent auf 213,82 USD), Apple (+ 0,71 Prozent auf 333,70 USD) und Sherwin-Williams (+ 0,69 Prozent auf 325,46 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen IBM (-2,85 Prozent auf 241,30 USD), American Express (-2,65 Prozent auf 315,82 USD), Chevron (-1,65 Prozent auf 214,18 USD), McDonalds (-0,94 Prozent auf 250,41 USD) und Visa (-0,75 Prozent auf 372,80 USD).
Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 161 142 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,402 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick
Die Travelers-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Mit 4,51 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Chevron Corp.
|
16.09.26
|Schwacher Handel: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
16.09.26
|Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
16.09.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
16.09.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
15.09.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
15.09.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones fällt zurück (finanzen.at)
|
15.09.26
|Zurückhaltung in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
15.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht zum Start des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Chevron Corp.
|06.01.26
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|American Express Co.
|274,90
|0,73%
|Apple Inc.
|291,10
|0,50%
|Chevron Corp.
|183,04
|-0,80%
|Honeywell Technologies
|181,48
|0,43%
|IBM Corp. (International Business Machines)
|207,40
|0,10%
|McDonald's Corp.
|217,50
|0,14%
|Microsoft Corp.
|431,80
|1,14%
|Nike Inc.
|31,90
|2,00%
|NVIDIA Corp.
|189,62
|1,86%
|Sherwin-Williams Co.
|281,50
|0,46%
|Travelers Inc (Travelers Companies)
|330,00
|0,03%
|Visa Inc.
|324,25
|0,45%
|Walt Disney
|93,87
|0,74%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|51 461,90
|-1,21%