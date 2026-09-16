Chevron Aktie

Chevron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852552 / ISIN: US1667641005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Fokus 16.09.2026 16:02:06

Zurückhaltung in New York: Dow Jones zeigt sich zum Start schwächer

Zurückhaltung in New York: Dow Jones zeigt sich zum Start schwächer

Dow Jones-Handel am Mittwochmorgen.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 0,16 Prozent schwächer bei 52 009,22 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 24,966 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,403 Prozent auf 52 303,24 Punkte an der Kurstafel, nach 52 093,11 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52 173,70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 51 947,02 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 1,41 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 53 732,41 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 16.06.2026, den Stand von 51 999,67 Punkten. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 16.09.2025, mit 45 757,90 Punkten bewertet.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,50 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54 744,33 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Walt Disney (+ 0,98 Prozent auf 107,46 USD), Honeywell Technologies (+ 0,81 Prozent auf 205,08 USD), NVIDIA (+ 0,78 Prozent auf 213,82 USD), Apple (+ 0,71 Prozent auf 333,70 USD) und Sherwin-Williams (+ 0,69 Prozent auf 325,46 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen IBM (-2,85 Prozent auf 241,30 USD), American Express (-2,65 Prozent auf 315,82 USD), Chevron (-1,65 Prozent auf 214,18 USD), McDonalds (-0,94 Prozent auf 250,41 USD) und Visa (-0,75 Prozent auf 372,80 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 161 142 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,402 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Die Travelers-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Mit 4,51 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu Dow Jones-Aktien
Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Chevron Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Chevron Corp.

mehr Analysen
06.01.26 Chevron Outperform RBC Capital Markets
01.11.24 Chevron Outperform RBC Capital Markets
01.11.24 Chevron Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

American Express Co. 274,90 0,73% American Express Co.
Apple Inc. 291,10 0,50% Apple Inc.
Chevron Corp. 183,04 -0,80% Chevron Corp.
Honeywell Technologies 181,48 0,43% Honeywell Technologies
IBM Corp. (International Business Machines) 207,40 0,10% IBM Corp. (International Business Machines)
McDonald's Corp. 217,50 0,14% McDonald's Corp.
Microsoft Corp. 431,80 1,14% Microsoft Corp.
Nike Inc. 31,90 2,00% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 189,62 1,86% NVIDIA Corp.
Sherwin-Williams Co. 281,50 0,46% Sherwin-Williams Co.
Travelers Inc (Travelers Companies) 330,00 0,03% Travelers Inc (Travelers Companies)
Visa Inc. 324,25 0,45% Visa Inc.
Walt Disney 93,87 0,74% Walt Disney

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 51 461,90 -1,21%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed hebt Leitzinsen an: Kein Rückenwind für den ATX -- DAX-Anleger in Kauflaune -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt nach. Der deutsche Aktienmarkt gewinnt daneben Zähler hinzu. In Fernost waren die Börsen uneinheitlich unterwegs.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen