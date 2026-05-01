WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

Dow Jones-Entwicklung 01.05.2026 22:34:39

Zurückhaltung in New York: Dow Jones zum Handelsende im Minus

Der Dow Jones zeigte sich am Freitagabend im Minus.

Am Freitag ging es im Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss um 0,31 Prozent auf 49 499,27 Punkte nach unten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 19,612 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 1,79 Prozent auf 48 762,93 Punkte an der Kurstafel, nach 49 652,14 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 49 496,47 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 49 988,56 Punkten.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,788 Prozent. Vor einem Monat, am 01.04.2026, wurde der Dow Jones auf 46 565,74 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.01.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 48 892,47 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 01.05.2025, bei 40 752,96 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,31 Prozent aufwärts. Bei 50 512,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 4,13 Prozent auf 183,82 USD), Apple (+ 3,24 Prozent auf 280,14 USD), Merck (+ 2,73 Prozent auf 112,16 USD), Microsoft (+ 1,63 Prozent auf 414,44 USD) und Amazon (+ 1,21 Prozent auf 268,26 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Amgen (-4,75 Prozent auf 329,82 USD), 3M (-2,74 Prozent auf 142,50 USD), McDonalds (-2,37 Prozent auf 286,64 USD), Chevron (-1,39 Prozent auf 190,63 USD) und Johnson Johnson (-1,16 Prozent auf 227,19 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 33 940 112 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,332 Bio. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,70 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,88 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

