Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 am Montagnachmittag mit Abgaben

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 1,76 Prozent schwächer bei 29 298,77 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 1,19 Prozent auf 29 471,02 Punkte an der Kurstafel, nach 29 825,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 29 252,90 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 29 541,00 Punkten.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, einen Stand von 29 635,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.04.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25 383,72 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 22 780,60 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 16,24 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 30 762,20 Punkte. 22 841,42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Intuit (+ 7,44 Prozent auf 295,42 USD), Workday (+ 5,33 Prozent auf 146,35 USD), Thomson Reuters (+ 4,19 Prozent auf 93,41 USD), Diamondback Energy (+ 4,11 Prozent auf 190,92 USD) und Automatic Data Processing (+ 3,89 Prozent auf 251,32 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Astera Labs (-13,82 Prozent auf 355,91 USD), Sandisk (-12,36 Prozent auf 1 679,11 USD), AppLovin (-11,81 Prozent auf 447,09 USD), Marvell Technology (-7,95 Prozent auf 217,07 USD) und Arm (-7,61 Prozent auf 298,79 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13 532 650 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,477 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die Comcast-Aktie präsentiert mit 6,78 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at