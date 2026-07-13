NASDAQ 100

29 257,73
-567,38
-1,90 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
NASDAQ 100-Performance im Blick 13.07.2026 20:03:47

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 am Montagnachmittag mit Abgaben

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 am Montagnachmittag mit Abgaben

NASDAQ 100-Handel am ersten Tag der Woche.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 1,76 Prozent schwächer bei 29 298,77 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 1,19 Prozent auf 29 471,02 Punkte an der Kurstafel, nach 29 825,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 29 252,90 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 29 541,00 Punkten.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, einen Stand von 29 635,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.04.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25 383,72 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 22 780,60 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 16,24 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 30 762,20 Punkte. 22 841,42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Intuit (+ 7,44 Prozent auf 295,42 USD), Workday (+ 5,33 Prozent auf 146,35 USD), Thomson Reuters (+ 4,19 Prozent auf 93,41 USD), Diamondback Energy (+ 4,11 Prozent auf 190,92 USD) und Automatic Data Processing (+ 3,89 Prozent auf 251,32 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Astera Labs (-13,82 Prozent auf 355,91 USD), Sandisk (-12,36 Prozent auf 1 679,11 USD), AppLovin (-11,81 Prozent auf 447,09 USD), Marvell Technology (-7,95 Prozent auf 217,07 USD) und Arm (-7,61 Prozent auf 298,79 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13 532 650 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,477 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die Comcast-Aktie präsentiert mit 6,78 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 29 251,13 -1,92%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 28: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 28
11.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.07.26 KW 28: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.07.26 KW 28: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nahost-Krise im Fokus: ATX beendet Handel leichter -- DAX letztlich im Plus -- US-Börsen leichter -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag schwächer, während der deutsche Leitindex letztlich etwas fester notierte. Die US-Börsen tendieren im Minus. In Asien dominierten am Montag die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen