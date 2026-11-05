NASDAQ 100

26 989,99
360,18
1,35 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
NASDAQ 100 im Fokus 05.11.2026 22:34:42

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100-Börsianer ergreifen schlussendlich die Flucht

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100-Börsianer ergreifen schlussendlich die Flucht

An der Börse in New York ging zum Handelsende die Angst um.

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 6,36 Prozent leichter bei 26 629,81 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 1,26 Prozent auf 28 078,18 Punkte an der Kurstafel, nach 28 437,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 28 078,18 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 606,43 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ 100 bereits um 6,76 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 31 076,44 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 05.08.2026, den Wert von 29 487,79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, lag der NASDAQ 100 bei 25 620,03 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 5,65 Prozent zu Buche. Bei 31 361,37 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten verzeichnet.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit AppLovin (+ 31,04 Prozent auf 356,10 USD), PDD (+ 2,19 Prozent auf 83,95 USD), Take Two (+ 2,13 Prozent auf 213,36 USD), Costco Wholesale (+ 1,83 Prozent auf 1 065,59 USD) und Coca-Cola European Partners (+ 1,25 Prozent auf 117,29 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Sandisk (-22,26 Prozent auf 806,43 USD), Astera Labs (-19,62 Prozent auf 179,47 USD), Lumentum (-18,68 Prozent auf 509,70 USD), Micron Technology (-17,46 Prozent auf 656,39 USD) und Western Digital (-17,35 Prozent auf 267,63 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 78 838 931 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4,431 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Micron Technology-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,29 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart
Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AppLovin Corp 346,85 9,80% AppLovin Corp
Astera Labs Inc Registered Shs 169,50 2,73% Astera Labs Inc Registered Shs
Coca-Cola European Partners PLC 104,00 0,00% Coca-Cola European Partners PLC
Costco Wholesale Corp. 947,00 -0,13% Costco Wholesale Corp.
CrowdStrike 194,44 0,65% CrowdStrike
Kraft Heinz Company 22,10 -1,87% Kraft Heinz Company
Lumentum Holdings Inc 482,20 6,36% Lumentum Holdings Inc
Micron Technology Inc. 617,40 5,86% Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 167,24 3,18% NVIDIA Corp.
PDD Holdings (spons. ADRs) 74,40 -0,27% PDD Holdings (spons. ADRs)
Sandisk Corp 745,00 3,47% Sandisk Corp
Take Two 192,40 1,05% Take Two
Western Digital Corp. 236,30 -1,29% Western Digital Corp.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 26 989,99 1,35%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:42 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09:51 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen