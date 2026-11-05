Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100-Börsianer ergreifen schlussendlich die Flucht

An der Börse in New York ging zum Handelsende die Angst um.

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 6,36 Prozent leichter bei 26 629,81 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 1,26 Prozent auf 28 078,18 Punkte an der Kurstafel, nach 28 437,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 28 078,18 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 606,43 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ 100 bereits um 6,76 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 31 076,44 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 05.08.2026, den Wert von 29 487,79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, lag der NASDAQ 100 bei 25 620,03 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 5,65 Prozent zu Buche. Bei 31 361,37 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten verzeichnet.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit AppLovin (+ 31,04 Prozent auf 356,10 USD), PDD (+ 2,19 Prozent auf 83,95 USD), Take Two (+ 2,13 Prozent auf 213,36 USD), Costco Wholesale (+ 1,83 Prozent auf 1 065,59 USD) und Coca-Cola European Partners (+ 1,25 Prozent auf 117,29 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Sandisk (-22,26 Prozent auf 806,43 USD), Astera Labs (-19,62 Prozent auf 179,47 USD), Lumentum (-18,68 Prozent auf 509,70 USD), Micron Technology (-17,46 Prozent auf 656,39 USD) und Western Digital (-17,35 Prozent auf 267,63 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 78 838 931 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4,431 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Micron Technology-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,29 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at