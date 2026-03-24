NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|NASDAQ 100 im Blick
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24.03.2026 20:03:58
Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 fällt nachmittags zurück
Am Dienstag fällt der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,42 Prozent auf 24 087,94 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,605 Prozent auf 24 042,23 Punkte an der Kurstafel, nach 24 188,59 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 23 927,69 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 170,83 Punkten lag.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 24.02.2026, lag der NASDAQ 100 bei 24 977,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.12.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 25 656,15 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 24.03.2025, mit 20 180,44 Punkten bewertet.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 4,44 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 23 759,97 Zähler.
Tops und Flops aktuell
Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit ON Semiconductor (+ 4,59 Prozent auf 62,64 USD), Applied Materials (+ 3,79 Prozent auf 375,49 USD), KLA-Tencor (+ 3,68 Prozent auf 1 567,03 USD), Analog Devices (+ 3,32 Prozent auf 322,56 USD) und Microchip Technology (+ 3,26 Prozent auf 66,44 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Axon Enterprise (-8,53 Prozent auf 464,01 USD), Atlassian (-7,90 Prozent auf 68,53 USD), Zscaler (-6,36 Prozent auf 142,15 USD), AppLovin (-6,06 Prozent auf 431,14 USD) und Workday (-5,85 Prozent auf 129,04 USD).
NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 19 062 308 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,677 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.
NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Mit 7,56 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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