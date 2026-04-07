Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 gibt am Nachmittag nach

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,54 Prozent schwächer bei 24 060,34 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,341 Prozent tiefer bei 24 109,57 Punkten, nach 24 192,17 Punkten am Vortag.

Bei 23 779,85 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 24 123,31 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24 643,01 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 07.01.2026, einen Stand von 25 653,90 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 07.04.2025, einen Stand von 17 430,68 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,55 Prozent. Bei 26 165,08 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Broadcom (+ 5,85 Prozent auf 332,83 USD), Intel (+ 2,94 Prozent auf 52,28 USD), Zoom Communications (+ 2,85 Prozent auf 85,04 USD), Charter A (+ 1,90 Prozent auf 224,15 USD) und T-Mobile US (+ 1,43 Prozent auf 201,45 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Axon Enterprise (-12,01 Prozent auf 363,45 USD), Enphase Energy (-6,39 Prozent auf 31,49 USD), Dollar Tree (-4,61 Prozent auf 105,97 USD), Arm (-4,28 Prozent auf 142,40 USD) und Atlassian (-3,28 Prozent auf 65,86 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 14 578 291 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,735 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,81 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at