Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Der NASDAQ 100 setzt am Dienstagmorgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 2,36 Prozent tiefer bei 29 632,23 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 3,22 Prozent auf 29 369,25 Punkte an der Kurstafel, nach 30 347,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29 310,12 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 638,90 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 29 481,64 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 23.03.2026, bei 24 188,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.06.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21 856,33 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 17,56 Prozent. 30 762,20 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Axon Enterprise (+ 4,30 Prozent auf 427,66 USD), Thomson Reuters (+ 2,89 Prozent auf 78,76 USD), Take Two (+ 2,40 Prozent auf 245,31 USD), Workday (+ 2,31 Prozent auf 115,65 USD) und Synopsys (+ 2,20 Prozent auf 474,81 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Sandisk (-14,22 Prozent auf 1 950,30 USD), Micron Technology (-11,72 Prozent auf 1 069,45 USD), Lam Research (-10,60 Prozent auf 366,14 USD), Teradyne (-10,36 Prozent auf 409,66 USD) und Applied Materials (-10,05 Prozent auf 575,81 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 758 147 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,464 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

2026 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Mit 7,29 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at