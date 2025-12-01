Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 legt zum Start des Montagshandels den Rückwärtsgang ein

Der NASDAQ 100 fällt im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,46 Prozent auf 25 317,67 Punkte. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,795 Prozent auf 25 232,75 Punkte an der Kurstafel, nach 25 434,89 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25 325,74 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 158,63 Zählern.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 25 858,13 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 23 415,42 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, einen Stand von 20 930,37 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 20,70 Prozent zu. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 182,10 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Synopsys (+ 3,05 Prozent auf 430,75 USD), Old Dominion Freight Line (+ 2,00 Prozent auf 137,99 USD), Diamondback Energy (+ 1,58 Prozent auf 155,00 USD), Zoom Communications (+ 1,46 Prozent auf 86,20 USD) und Atlassian (+ 1,32 Prozent auf 151,50 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-6,80 Prozent auf 165,13 USD), Broadcom (-3,80 Prozent auf 387,63 USD), Zscaler (-3,29 Prozent auf 243,22 USD), AppLovin (-2,92 Prozent auf 582,00 USD) und CrowdStrike (-2,60 Prozent auf 495,92 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 249 615 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 3,705 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,27 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

