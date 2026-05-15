Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 nachmittags leichter

Am Freitag geht es im NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,76 Prozent auf 29 356,16 Punkte abwärts. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 1,31 Prozent auf 29 191,36 Punkte an der Kurstafel, nach 29 580,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 28 991,42 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29 365,69 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,584 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 15.04.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 26 204,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, einen Stand von 24 732,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.05.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21 335,82 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 16,46 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 29 678,89 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Atlassian (+ 9,75 Prozent auf 88,74 USD), Enphase Energy (+ 9,71 Prozent auf 52,67 USD), DexCom (+ 6,26 Prozent auf 61,44 USD), Zscaler (+ 5,55 Prozent auf 162,23 USD) und Intuit (+ 5,21 Prozent auf 397,98 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Arm (-6,94 Prozent auf 212,65 USD), Charter A (-6,84 Prozent auf 137,88 USD), Intel (-5,66 Prozent auf 109,37 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-5,37 Prozent auf 176,93 USD) und Lam Research (-4,56 Prozent auf 285,51 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 25 108 566 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 4,717 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Im NASDAQ 100 weist die Charter A-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,89 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at