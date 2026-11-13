Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 notiert am Mittag im Minus

Um 17:58 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,91 Prozent tiefer bei 27 747,89 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,084 Prozent leichter bei 28 265,54 Punkten in den Freitagshandel, nach 28 289,19 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 27 609,71 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 28 295,80 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,78 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 30 569,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 30 084,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 24 993,46 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,08 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31 361,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern registriert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Alnylam Pharmaceuticals (+ 4,92 Prozent auf 164,36 USD), AppLovin (+ 3,86 Prozent auf 408,86 USD), Airbnb (+ 2,48 Prozent auf 185,63 USD), Keurig Dr Pepper (+ 2,44 Prozent auf 36,29 USD) und Autodesk (+ 2,40 Prozent auf 265,72 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil AMD (Advanced Micro Devices) (-10,79 Prozent auf 522,17 USD), CoreWeave (-10,11 Prozent auf 50,88 USD), Nebius (-9,69 Prozent auf 116,18 USD), Sandisk (-8,40 Prozent auf 858,75 USD) und Western Digital (-7,27 Prozent auf 288,59 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 45 966 488 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 4,672 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Im NASDAQ 100 hat die Micron Technology-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at