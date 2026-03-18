Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 notiert nachmittags im Minus

Am Mittwoch fällt der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ um 1,03 Prozent auf 24 525,46 Punkte zurück. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,215 Prozent auf 24 727,07 Punkte an der Kurstafel, nach 24 780,42 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 24 763,58 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 513,81 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der NASDAQ 100 bereits um 0,490 Prozent. Vor einem Monat, am 18.02.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 24 898,87 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 18.12.2025, bei 25 019,37 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 18.03.2025, bei 19 483,36 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 2,70 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24 289,23 Punkten.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell lululemon athletica (+ 5,48 Prozent auf 168,00 USD), Constellation Energy (+ 4,41 Prozent auf 321,26 USD), Intel (+ 3,27 Prozent auf 45,50 USD), Datadog A (+ 2,96 Prozent auf 132,69 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2,12 Prozent auf 200,47 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-5,35 Prozent auf 142,24 USD), Charter A (-5,00 Prozent auf 211,40 USD), Comcast (-4,44 Prozent auf 28,75 USD), Enphase Energy (-4,14 Prozent auf 42,85 USD) und PDD (-3,69 Prozent auf 100,52 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 17 696 812 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,835 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,01 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at