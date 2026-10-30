Vertex Pharmaceuticals Aktie

Vertex Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882807 / ISIN: US92532F1003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
NASDAQ 100-Entwicklung 30.10.2026 16:01:19

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 notiert zum Start im Minus

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 notiert zum Start im Minus

Der NASDAQ 100 verliert am Freitag nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 15:59 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2,64 Prozent leichter bei 28 625,27 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 2,71 Prozent leichter bei 28 604,92 Punkten in den Freitagshandel, nach 29 402,51 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 28 713,45 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 28 472,11 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 1,47 Prozent. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 30.09.2026, einen Wert von 30 408,50 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 28 106,35 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 25 734,81 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 13,56 Prozent zu Buche. Bei 31 361,37 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Regeneron Pharmaceuticals (+ 11,95 Prozent auf 916,63 USD), T-Mobile US (+ 6,27 Prozent auf 156,52 USD), DexCom (+ 5,20 Prozent auf 84,09 USD), Comcast (+ 3,32 Prozent auf 23,01 USD) und Vertex Pharmaceuticals (+ 3,21 Prozent auf 557,35 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Intel (-27,69 Prozent auf 66,58 USD), Datadog A (-10,24 Prozent auf 238,63 USD), Lumentum (-10,17 Prozent auf 826,01 USD), Arm (-10,03 Prozent auf 205,83 USD) und QUALCOMM (-9,52 Prozent auf 167,75 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 36 478 187 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,604 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2027 präsentiert die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,70 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart
Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Vertex Pharmaceuticals Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Vertex Pharmaceuticals Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Arm Holdings 184,60 -4,25% Arm Holdings
Comcast Corp. (Class A) 20,77 3,18% Comcast Corp. (Class A)
CrowdStrike 224,50 -2,22% CrowdStrike
Datadog Inc Registered Shs -A- 228,00 -1,72% Datadog Inc Registered Shs -A-
DexCom Inc. 73,60 3,08% DexCom Inc.
Intel Corp. 58,41 -15,64% Intel Corp.
Kraft Heinz Company 21,79 1,51% Kraft Heinz Company
Lumentum Holdings Inc 752,70 -6,08% Lumentum Holdings Inc
Micron Technology Inc. 792,20 -2,88% Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 183,42 -2,74% NVIDIA Corp.
QUALCOMM Inc. 147,72 -8,51% QUALCOMM Inc.
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 827,90 12,78% Regeneron Pharmaceuticals Inc.
T-Mobile US 140,48 5,91% T-Mobile US
Vertex Pharmaceuticals Inc. 499,75 2,03% Vertex Pharmaceuticals Inc.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 28 384,85 -3,46%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:44 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44
10:49 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09:11 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
31.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.10.26 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen