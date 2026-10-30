Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 notiert zum Start im Minus

Der NASDAQ 100 verliert am Freitag nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 15:59 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2,64 Prozent leichter bei 28 625,27 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 2,71 Prozent leichter bei 28 604,92 Punkten in den Freitagshandel, nach 29 402,51 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 28 713,45 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 28 472,11 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 1,47 Prozent. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 30.09.2026, einen Wert von 30 408,50 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 28 106,35 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 25 734,81 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 13,56 Prozent zu Buche. Bei 31 361,37 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Regeneron Pharmaceuticals (+ 11,95 Prozent auf 916,63 USD), T-Mobile US (+ 6,27 Prozent auf 156,52 USD), DexCom (+ 5,20 Prozent auf 84,09 USD), Comcast (+ 3,32 Prozent auf 23,01 USD) und Vertex Pharmaceuticals (+ 3,21 Prozent auf 557,35 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Intel (-27,69 Prozent auf 66,58 USD), Datadog A (-10,24 Prozent auf 238,63 USD), Lumentum (-10,17 Prozent auf 826,01 USD), Arm (-10,03 Prozent auf 205,83 USD) und QUALCOMM (-9,52 Prozent auf 167,75 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 36 478 187 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,604 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2027 präsentiert die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,70 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at