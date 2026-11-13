Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer

Zum Handelsende stand im NASDAQ-Handel ein Minus von 1,22 Prozent auf 27 943,74 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,084 Prozent auf 28 265,54 Punkte an der Kurstafel, nach 28 289,19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 27 609,71 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 28 295,80 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2,50 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 30 569,48 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 13.08.2026, den Wert von 30 084,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24 993,46 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 10,86 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31 361,37 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Alnylam Pharmaceuticals (+ 5,36 Prozent auf 165,04 USD), AppLovin (+ 3,92 Prozent auf 409,10 USD), Airbnb (+ 3,12 Prozent auf 186,78 USD), Workday (+ 3,05 Prozent auf 196,45 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (+ 2,90 Prozent auf 641,69 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Nebius (-9,92 Prozent auf 115,88 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-8,75 Prozent auf 534,06 USD), Cisco (-6,24 Prozent auf 95,64 USD), CoreWeave (-6,13 Prozent auf 53,13 USD) und Sandisk (-5,59 Prozent auf 885,01 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 84 898 961 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 4,672 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Im NASDAQ 100 weist die Micron Technology-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,54 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at