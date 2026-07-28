Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 sackt mittags ab

Um 17:59 Uhr fällt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,52 Prozent auf 27 894,72 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,816 Prozent schwächer bei 27 810,40 Punkten in den Dienstagshandel, nach 28 039,21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 27 452,95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 27 909,13 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, einen Wert von 29 118,24 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 28.04.2026, mit 27 029,01 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 28.07.2025, wies der NASDAQ 100 23 356,27 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 10,67 Prozent zu. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 841,42 Zählern.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Workday (+ 7,75 Prozent auf 158,97 USD), Autodesk (+ 7,11 Prozent auf 241,97 USD), Roper Technolgies (+ 6,54 Prozent auf 399,53 USD), Thomson Reuters (+ 6,14 Prozent auf 103,76 USD) und Adobe (+ 5,99 Prozent auf 251,98 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Sandisk (-13,45 Prozent auf 1 106,34 USD), Western Digital (-10,00 Prozent auf 448,14 USD), Lumentum (-9,83 Prozent auf 642,00 USD), Seagate Technology (-9,77 Prozent auf 737,16 USD) und Nebius (-8,56 Prozent auf 171,80 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 16 571 490 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,403 Bio. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,50 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,12 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at