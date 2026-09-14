Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 sackt zum Ende des Montagshandels ab

Zum Handelsschluss tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,82 Prozent schwächer bei 29 127,16 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 1,63 Prozent auf 28 890,93 Punkte an der Kurstafel, nach 29 368,44 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29 285,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 28 867,67 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Noch vor einem Monat, am 14.08.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 30 046,14 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29 635,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, einen Wert von 24 092,19 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 15,56 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30 762,20 Punkten. 22 841,42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit CrowdStrike (+ 13,85 Prozent auf 235,38 USD), Palo Alto Networks (+ 13,09 Prozent auf 373,94 USD), Fortinet (+ 9,04 Prozent auf 170,18 USD), Thomson Reuters (+ 8,70 Prozent auf 105,82 USD) und Autodesk (+ 7,78 Prozent auf 228,93 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Teradyne (-13,30 Prozent auf 329,20 USD), Astera Labs (-11,74 Prozent auf 257,04 USD), Lumentum (-9,92 Prozent auf 835,03 USD), Arm (-9,74 Prozent auf 239,01 USD) und Lam Research (-8,29 Prozent auf 273,49 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 33 997 240 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4,553 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 6,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,51 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at