Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Minus

Am Donnerstag ging es im NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich um 1,62 Prozent auf 29 025,77 Punkte nach unten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,625 Prozent schwächer bei 29 318,30 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 29 502,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29 333,06 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 28 881,23 Zählern.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ 100 bereits um 1,51 Prozent. Vor einem Monat, am 16.06.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29 968,13 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 16.04.2026, bei 26 333,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.07.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 22 907,97 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 15,15 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit DexCom (+ 7,22 Prozent auf 77,98 USD), Cintas (+ 7,22 Prozent auf 206,25 USD), Intuit (+ 5,40) Prozent auf 294,79 USD), Old Dominion Freight Line (+ 5,29 Prozent auf 237,15 USD) und Adobe (+ 4,79 Prozent auf 235,31 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Nebius (-13,90 Prozent auf 171,77 USD), Sandisk (-12,63 Prozent auf 1 411,08 USD), Rocket Lab (-11,61 Prozent auf 67,35 USD), Seagate Technology (-10,00 Prozent auf 745,49 USD) und Western Digital (-9,15 Prozent auf 466,81 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 36 423 295 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,470 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Im NASDAQ 100 weist die Comcast-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,31 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at