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NASDAQ 100-Performance 31.08.2026 18:00:57

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Abschläge

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Abschläge

Der NASDAQ 100 bewegt sich derzeit im Minus.

Um 17:59 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,31 Prozent schwächer bei 29 340,83 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,099 Prozent auf 29 404,29 Punkte an der Kurstafel, nach 29 433,43 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 29 465,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 29 304,49 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ 100 erreichte am letzten Handelstag imJuli, dem 31.07.2026, den Wert von 28 274,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, lag der NASDAQ 100 bei 30 333,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, einen Stand von 23 415,42 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 16,40 Prozent aufwärts. 30 762,20 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 841,42 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Tesla (+ 4,62 Prozent auf 364,87 USD), CrowdStrike (+ 4,09 Prozent auf 227,33 USD), Sandisk (+ 2,38 Prozent auf 1 520,34 USD), QUALCOMM (+ 2,38 Prozent auf 168,09 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 1,95 Prozent auf 129,79 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Take Two (-6,44 Prozent auf 220,23 USD), Shopify A (-3,94 Prozent auf 146,88 USD), Axon Enterprise (-3,57 Prozent auf 579,29 USD), Workday (-3,16 Prozent auf 198,25 USD) und AppLovin (-2,80 Prozent auf 308,87 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 810 490 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,525 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,24 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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AppLovin Corp 267,85 -2,23% AppLovin Corp
Axon Enterprise 486,90 -6,18% Axon Enterprise
CrowdStrike 196,24 4,48% CrowdStrike
Kraft Heinz Company 22,11 -0,34% Kraft Heinz Company
Micron Technology Inc. 814,70 1,57% Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 189,06 0,47% NVIDIA Corp.
QUALCOMM Inc. 146,38 3,38% QUALCOMM Inc.
Sandisk Corp 1 290,00 0,78% Sandisk Corp
Shopify Inc (A) 126,36 -4,00% Shopify Inc (A)
Strategy (ex MicroStrategy) 113,12 2,74% Strategy (ex MicroStrategy)
Take Two 189,40 -5,58% Take Two
Tesla 316,25 4,93% Tesla
Workday Inc 171,30 -3,37% Workday Inc

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NASDAQ 100 29 403,14 -0,10%

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