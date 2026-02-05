Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 verbucht Verluste

Am Donnerstag gibt der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 1,19 Prozent auf 24 595,11 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,11 Prozent schwächer bei 24 614,86 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 24 891,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24 854,56 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 455,40 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ 100 bereits um 3,52 Prozent. Vor einem Monat, am 05.01.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25 401,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.11.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 25 620,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.02.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 21 658,16 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 2,42 Prozent. Bei 26 165,08 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24 455,40 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Align Technology (+ 8,74 Prozent auf 175,40 USD), Arm (+ 7,31 Prozent auf 112,57 USD), Broadcom (+ 2,84 Prozent auf 316,81 USD), Gilead Sciences (+ 2,66 Prozent auf 150,12 USD) und KLA-Tencor (+ 1,85 Prozent auf 1 331,39 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-15,30 Prozent auf 109,34 USD), Enphase Energy (-8,63 Prozent auf 47,21 USD), QUALCOMM (-7,54 Prozent auf 137,66 USD), Palantir (-6,37 Prozent auf 130,65 USD) und Datadog A (-5,77 Prozent auf 109,03 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 24 725 678 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3,713 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

