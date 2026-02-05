Align Technology Aktie

Align Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 590375 / ISIN: US0162551016

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
NASDAQ 100 im Blick 05.02.2026 20:04:02

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 verbucht Verluste

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 verbucht Verluste

Der NASDAQ 100 notiert am Nachmittag im Minus.

Am Donnerstag gibt der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 1,19 Prozent auf 24 595,11 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,11 Prozent schwächer bei 24 614,86 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 24 891,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24 854,56 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 455,40 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ 100 bereits um 3,52 Prozent. Vor einem Monat, am 05.01.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25 401,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.11.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 25 620,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.02.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 21 658,16 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 2,42 Prozent. Bei 26 165,08 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24 455,40 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Align Technology (+ 8,74 Prozent auf 175,40 USD), Arm (+ 7,31 Prozent auf 112,57 USD), Broadcom (+ 2,84 Prozent auf 316,81 USD), Gilead Sciences (+ 2,66 Prozent auf 150,12 USD) und KLA-Tencor (+ 1,85 Prozent auf 1 331,39 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-15,30 Prozent auf 109,34 USD), Enphase Energy (-8,63 Prozent auf 47,21 USD), QUALCOMM (-7,54 Prozent auf 137,66 USD), Palantir (-6,37 Prozent auf 130,65 USD) und Datadog A (-5,77 Prozent auf 109,03 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 24 725 678 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3,713 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart
Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Datadog Inc Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Datadog Inc Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Align Technology Inc. 158,80 6,97% Align Technology Inc.
Arm Holdings 104,40 10,83% Arm Holdings
Broadcom 281,50 6,85% Broadcom
Datadog Inc Registered Shs -A- 94,45 4,36% Datadog Inc Registered Shs -A-
Enphase Energy Inc 42,25 5,30% Enphase Energy Inc
Gilead Sciences Inc. 129,22 1,78% Gilead Sciences Inc.
JD.com Inc (spons. ADRs) 23,75 2,59% JD.com Inc (spons. ADRs)
KLA-Tencor Corp. 1 222,60 8,62% KLA-Tencor Corp.
Kraft Heinz Company 20,85 0,58% Kraft Heinz Company
NVIDIA Corp. 157,08 7,77% NVIDIA Corp.
Palantir 115,04 4,43% Palantir
QUALCOMM Inc. 116,20 0,76% QUALCOMM Inc.
Strategy (ex MicroStrategy) 114,40 26,58% Strategy (ex MicroStrategy)

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 25 075,77 2,15%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:47 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10:12 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen