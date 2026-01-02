Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 verliert

Der NASDAQ 100 zeigt sich am Freitag in Rot.

Am Freitag bewegt sich der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,44 Prozent schwächer bei 25 139,22 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 1,09 Prozent stärker bei 25 524,27 Punkten, nach 25 249,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25 113,83 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25 597,65 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der NASDAQ 100 bereits um 1,27 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 02.12.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 25 555,86 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 02.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24 892,76 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.01.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 20 975,62 Punkten.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit ASML (+ 8,30 Prozent auf 1 158,70 USD), Micron Technology (+ 8,18 Prozent auf 308,75 USD), Enphase Energy (+ 7,43 Prozent auf 34,43 USD), Intel (+ 7,15 Prozent auf 39,54 USD) und Marvell Technology (+ 5,73 Prozent auf 89,85 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil AppLovin (-8,14 Prozent auf 619,00 USD), Workday (-5,11 Prozent auf 203,80 USD), Intuit (-4,97 Prozent auf 629,51 USD), Adobe (-4,21 Prozent auf 335,24 USD) und Atlassian (-3,89 Prozent auf 155,83 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 15 319 406 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,863 Bio. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Die Charter A-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

