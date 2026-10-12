Sandisk Aktie

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WKN DE: A411ZM / ISIN: US80004C2008

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NASDAQ 100-Performance 12.10.2026 20:04:33

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 zeigt sich nachmittags schwächer

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 zeigt sich nachmittags schwächer

Das macht der NASDAQ 100 am ersten Tag der Woche.

Um 20:02 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,77 Prozent schwächer bei 30 646,35 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,282 Prozent schwächer bei 30 796,04 Punkten, nach 30 883,15 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 30 813,96 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 30 633,80 Punkten.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29 368,44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der NASDAQ 100 29 825,11 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 24 221,75 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 21,58 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 31 361,37 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Meta Platforms (ex Facebook) (+ 4,39 Prozent auf 750,23 USD), Shopify A (+ 3,51 Prozent auf 176,85 USD), GE HealthCare Technologies (+ 3,32 Prozent auf 67,92 USD), T-Mobile US (+ 3,14 Prozent auf 153,24 USD) und Keurig Dr Pepper (+ 2,71 Prozent auf 32,62 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Lumentum (-10,81 Prozent auf 984,07 USD), Sandisk (-6,33 Prozent auf 1 481,71 USD), Nebius (-5,81 Prozent auf 208,22 USD), Astera Labs (-5,61 Prozent auf 323,00 USD) und Moderna (-4,62 Prozent auf 214,61 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 10 210 920 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 4,931 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,91 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,19 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Astera Labs Inc Registered Shs 288,00 -5,57% Astera Labs Inc Registered Shs
CrowdStrike 235,30 -4,14% CrowdStrike
GE HealthCare Technologies 60,67 3,55% GE HealthCare Technologies
Keurig Dr Pepper Inc 29,27 3,14% Keurig Dr Pepper Inc
Kraft Heinz Company 20,15 1,71% Kraft Heinz Company
Lumentum Holdings Inc 879,10 -10,86% Lumentum Holdings Inc
Meta Platforms (ex Facebook) 669,40 4,33% Meta Platforms (ex Facebook)
Micron Technology Inc. 888,30 -3,34% Micron Technology Inc.
Moderna Inc 191,22 -4,65% Moderna Inc
Nebius 185,60 -5,81% Nebius
NVIDIA Corp. 202,95 -0,98% NVIDIA Corp.
Sandisk Corp 1 320,00 -6,38% Sandisk Corp
Shopify Inc (A) 158,24 3,76% Shopify Inc (A)
SpaceX 147,12 1,38% SpaceX
T-Mobile US 137,16 3,86% T-Mobile US

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 30 652,19 -0,75%

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