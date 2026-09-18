Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite fällt am Mittag zurück

Am Freitag geht es im NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ um 0,16 Prozent auf 26 376,65 Punkte abwärts. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,393 Prozent stärker bei 26 522,09 Punkten in den Freitagshandel, nach 26 418,30 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Freitag bei 26 363,79 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 544,93 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1,38 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26 289,71 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26 517,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 22 470,73 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 13,52 Prozent zu Buche. 27 190,21 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 11,92 Prozent auf 148,01 USD), Lam Research (+ 5,13 Prozent auf 283,12 USD), Applied Materials (+ 4,31 Prozent auf 435,37 USD), FormFactor (+ 3,96 Prozent auf 115,95 USD) und MKS Instruments (+ 3,28 Prozent auf 248,11 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen inTest (-6,53 Prozent auf 10,17 USD), NETGEAR (-6,07 Prozent auf 21,51 USD), Richardson Electronics (-5,34 Prozent auf 15,79 USD), QUALCOMM (-4,96 Prozent auf 179,35 USD) und Netflix (-4,74 Prozent auf 71,74 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 17 673 513 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,488 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 19,67 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at