Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite fällt am Montagnachmittag

Um 20:02 Uhr gibt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,82 Prozent auf 26 010,99 Punkte nach. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,245 Prozent auf 26 289,49 Punkte an der Kurstafel, nach 26 225,14 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 26 310,84 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25 905,00 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, einen Stand von 24 468,48 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.02.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 22 753,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, einen Stand von 19 211,10 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 11,94 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 26 707,14 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Lifetime Brands (+ 10,10 Prozent auf 8,07 USD), TransAct Technologies (+ 7,26 Prozent auf 3,84 USD), BlackBerry (+ 5,82 Prozent auf 6,55 USD), Myriad Genetics (+ 5,59 Prozent auf 3,78 USD) und Cogent Communications (+ 5,43 Prozent auf 17,38 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil AXT (-12,61 Prozent auf 108,17 USD), American Superconductor (-11,30 Prozent auf 48,84 USD), Powell Industries (-10,69 Prozent auf 261,38 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-9,42 Prozent auf 632,48 USD) und Power Integrations (-9,31 Prozent auf 66,42 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 22 346 074 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,705 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at