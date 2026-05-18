Lifetime Brands Aktie
WKN: A0ETCV / ISIN: US53222Q1031
|Index im Blick
|
18.05.2026 20:04:48
Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite fällt am Montagnachmittag
Um 20:02 Uhr gibt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,82 Prozent auf 26 010,99 Punkte nach. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,245 Prozent auf 26 289,49 Punkte an der Kurstafel, nach 26 225,14 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 26 310,84 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25 905,00 Punkten.
NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, einen Stand von 24 468,48 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.02.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 22 753,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, einen Stand von 19 211,10 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 11,94 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 26 707,14 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten erreicht.
Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite
Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Lifetime Brands (+ 10,10 Prozent auf 8,07 USD), TransAct Technologies (+ 7,26 Prozent auf 3,84 USD), BlackBerry (+ 5,82 Prozent auf 6,55 USD), Myriad Genetics (+ 5,59 Prozent auf 3,78 USD) und Cogent Communications (+ 5,43 Prozent auf 17,38 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil AXT (-12,61 Prozent auf 108,17 USD), American Superconductor (-11,30 Prozent auf 48,84 USD), Powell Industries (-10,69 Prozent auf 261,38 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-9,42 Prozent auf 632,48 USD) und Power Integrations (-9,31 Prozent auf 66,42 USD).
Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 22 346 074 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,705 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick
Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Lifetime Brands IncShs
|
20:04
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite fällt am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
18:02
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht mittags Verluste (finanzen.at)
|
15.05.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
14.05.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
14.05.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
12.05.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
12.05.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Lifetime Brands-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lifetime Brands-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
11.05.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu SIGA Technologies Inc.
Aktien in diesem Artikel
|American Superconductor Corp
|42,35
|-9,35%
|AXT Inc.
|91,82
|-13,86%
|BlackBerry Ltd
|5,54
|4,92%
|Cogent Communications Holdings Inc
|17,36
|5,34%
|Consumer Portfolio Services Inc.
|8,70
|4,19%
|East West Bancorp Inc.
|103,00
|0,98%
|Intel Corp.
|92,51
|-0,98%
|Lifetime Brands IncShs
|7,85
|7,09%
|Myriad Genetics Inc.
|3,16
|3,61%
|NVIDIA Corp.
|189,52
|-2,21%
|Powell Industries Inc.
|225,90
|-8,13%
|Power Integrations Inc.
|57,18
|-8,69%
|Regeneron Pharmaceuticals Inc.
|536,50
|-10,61%
|SIGA Technologies Inc.
|4,25
|1,80%
|TransAct Technologies Inc.
|3,79
|5,87%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|25 990,37
|-0,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump schürt Sorgen vor Iran-Eskalation: US-Börsen mit Verlusten -- ATX letztlich etwas fester -- DAX geht mit Gewinnen in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Markt zeigte sich am Montag ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex bewegte sich aufwärts. Die US-Indizes weisen negative Vorzeichen auf. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.