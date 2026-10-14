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Kursentwicklung 14.10.2026 22:35:29

Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite fällt zum Ende des Mittwochshandels

Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite fällt zum Ende des Mittwochshandels

Der NASDAQ Composite zeigte sich heute im Minus.

Zum Handelsschluss notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,88 Prozent schwächer bei 26 692,87 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,635 Prozent auf 27 031,64 Punkte an der Kurstafel, nach 27 204,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 27 134,29 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 602,12 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 2,41 Prozent. Vor einem Monat, am 14.09.2026, wies der NASDAQ Composite 26 186,41 Punkte auf. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 14.07.2026, den Stand von 26 107,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22 521,70 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 14,88 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20 690,25 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Trend Micro (+ 18,04 Prozent auf 45,80 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 6,18 Prozent auf 2,75 USD), Nissan Motor (+ 5,71 Prozent auf 1,85 USD), Elbit Systems (+ 5,05 Prozent auf 701,38 USD) und AmeriServ Financial (+ 4,60 Prozent auf 4,55 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil TTM Technologies (-11,02 Prozent auf 103,31 USD), PDF Solutions (-10,94 Prozent auf 42,41 USD), American Superconductor (-10,66 Prozent auf 25,65 USD), CIENA (-10,19 Prozent auf 359,60 USD) und JetBlue Airways (-10,15 Prozent auf 3,01 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 37 868 234 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,866 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Century Aluminum-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,40 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,48 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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1-800-FLOWERS.COM Inc. 2,86 4,00% 1-800-FLOWERS.COM Inc.
American Superconductor Corp 23,85 -0,08% American Superconductor Corp
AmeriServ Financial Inc. 4,46 -1,98% AmeriServ Financial Inc.
Century Aluminum Co. 30,21 -0,76% Century Aluminum Co.
CIENA Corp. 320,00 0,79% CIENA Corp.
Elbit Systems Ltd. 657,00 -0,45% Elbit Systems Ltd.
JetBlue Airways Corp. 2,78 -0,25% JetBlue Airways Corp.
Nissan Motor Co. Ltd. 1,57 1,85% Nissan Motor Co. Ltd.
NVIDIA Corp. 195,30 0,77% NVIDIA Corp.
Paychex Inc. 98,58 -0,20% Paychex Inc.
PDF Solutions Inc. 36,60 0,00% PDF Solutions Inc.
SIGA Technologies Inc. 3,19 2,90% SIGA Technologies Inc.
Trend Micro Inc. 41,12 3,16% Trend Micro Inc.
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