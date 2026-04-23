Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsstart

Der NASDAQ Composite gibt heute nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,49 Prozent tiefer bei 24 536,40 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,421 Prozent auf 24 553,75 Punkte an der Kurstafel, nach 24 657,57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24 631,77 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 530,01 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 0,487 Prozent. Vor einem Monat, am 23.03.2026, wies der NASDAQ Composite 21 946,76 Punkte auf. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 23.01.2026, den Stand von 23 501,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.04.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 16 708,05 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 5,60 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 24 660,11 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20 690,25 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell ON Semiconductor (+ 9,05 Prozent auf 97,04 USD), LSI Industries (+ 8,16 Prozent auf 22,40 USD), Microchip Technology (+ 7,21 Prozent auf 88,43 USD), Comcast (+ 6,98 Prozent auf 31,42 USD) und Methode Electronics (+ 5,81 Prozent auf 8,19 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Nissan Motor (-9,82 Prozent auf 2,16 USD), Repligen (-8,75 Prozent auf 113,52 USD), Salesforce (-8,07 Prozent auf 174,49 USD), Adobe (-7,79 Prozent auf 236,00 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (-7,61 Prozent auf 3,64 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 4 001 594 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,149 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,36 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,30 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at