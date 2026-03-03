Modine Manufacturing Aktie
Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite gibt nach
Am Dienstag fällt der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ um 1,36 Prozent auf 22 438,64 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 22 292,37 Zählern und damit 2,01 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (22 748,86 Punkte).
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 22 472,21 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 22 124,78 Punkten verzeichnete.
NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief
Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 03.02.2026, bei 23 255,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.12.2025, stand der NASDAQ Composite bei 23 454,09 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 03.03.2025, den Wert von 18 350,19 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3,43 Prozent abwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 23 988,26 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 124,78 Punkten erreicht.
Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite
Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Agilysys (+ 4,18 Prozent auf 76,57 USD), Intuit (+ 3,42 Prozent auf 433,41 USD), Adobe (+ 3,16 Prozent auf 269,12 USD), Manhattan Associates (+ 3,04 Prozent auf 144,23 USD) und Pegasystems (+ 1,61 Prozent auf 45,34 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Cerus (-17,79 Prozent auf 2,08 USD), AXT (-16,25 Prozent auf 38,80 USD), AAON (-9,45 Prozent auf 94,83 USD), Compugen (-8,00 Prozent auf 2,07 USD) und Modine Manufacturing (-7,85 Prozent auf 219,77 USD).
NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 19 159 024 Aktien gehandelt. Mit 3,811 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus
In diesem Jahr hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,72 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
