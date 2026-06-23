Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite legt am Dienstagmittag den Rückwärtsgang ein

Der NASDAQ Composite gibt sich heute schwächer.

Um 18:00 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Minus von 1,69 Prozent auf 25 724,18 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 2,36 Prozent schwächer bei 25 549,76 Punkten, nach 26 166,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 25 882,57 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 513,26 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 26 343,97 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 23.03.2026, mit 21 946,76 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 23.06.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 19 630,97 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10,71 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Americas Car-Mart (+ 34,22 Prozent auf 4,04 USD), EZCORP (+ 4,82 Prozent auf 33,03 USD), Donegal Group B (+ 4,71 Prozent auf 22,00 USD), eBay (+ 3,35 Prozent auf 108,46 USD) und Erie Indemnity (+ 3,34 Prozent auf 218,71 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil AXT (-12,93 Prozent auf 80,49 USD), Amtech Systems (-11,03 Prozent auf 19,60 USD), Ultra Clean (-10,96 Prozent auf 109,64 USD), ON Semiconductor (-10,59 Prozent auf 117,62 USD) und KLA (-10,36 Prozent auf 241,27 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 12 707 887 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4,464 Bio. Euro heraus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die SIGA Technologies-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,86 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at