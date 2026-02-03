Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Das macht das Börsenbarometer in New York morgens.

Am Dienstag tendiert der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,69 Prozent schwächer bei 23 428,95 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,319 Prozent auf 23 667,44 Punkte an der Kurstafel, nach 23 592,11 Punkten am Vortag.

Bei 23 691,60 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 23 424,48 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, mit 23 235,63 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 03.11.2025, den Stand von 23 834,72 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 03.02.2025, bei 19 391,96 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 0,832 Prozent. Bei 23 988,26 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 916,83 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Woodward (+ 14,14 Prozent auf 373,53 USD), FormFactor (+ 6,96 Prozent auf 76,23 USD), Century Aluminum (+ 6,32 Prozent auf 50,31 USD), Heartland Express (+ 6,13 Prozent auf 11,43 USD) und JetBlue Airways (+ 5,88 Prozent auf 5,58 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Sangamo Therapeutics (-18,17 Prozent auf 0,46 USD), Rambus (-14,49 Prozent auf 97,23 USD), Hooker Furniture (-11,37 Prozent auf 12,01 USD), Pegasystems (-6,63 Prozent auf 40,68 USD) und Intuit (-6,03 Prozent auf 457,73 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 6 050 033 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,931 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Gladstone Commercial-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,34 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at