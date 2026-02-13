Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite letztendlich in der Verlustzone

Der NASDAQ Composite zeigte sich zum Handelsende mit negativem Vorzeichen.

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0,22 Prozent tiefer bei 22 546,67 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0,158 Prozent schwächer bei 22 561,46 Punkten, nach 22 597,15 Punkten am Vortag.

Bei 22 742,06 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 22 402,38 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ Composite bereits um 1,77 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 13.01.2026, einen Stand von 23 709,87 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 13.11.2025, mit 22 870,36 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 13.02.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 19 945,64 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 2,97 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 23 988,26 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 402,38 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 8,85 Prozent auf 133,88 USD), PetMed Express (+ 8,53 Prozent auf 3,18 USD), Applied Materials (+ 8,08) Prozent auf 354,91 USD), Pegasystems (+ 8,03 Prozent auf 43,85 USD) und Geospace Technologies (+ 7,67 Prozent auf 9,69 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Amkor Technology (-7,97 Prozent auf 47,48 USD), Century Aluminum (-7,36 Prozent auf 46,04 USD), Expedia (-6,41 Prozent auf 212,67 USD), Olympic Steel (-5,86 Prozent auf 47,86 USD) und Volvo (B) (-4,95 Prozent auf 37,65 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 41 295 429 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,894 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Gladstone Commercial-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,41 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

