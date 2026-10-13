Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite notiert im Minus

Der NASDAQ Composite notiert am zweiten Tag der Woche im negativen Bereich.

Um 20:02 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,27 Prozent leichter bei 27 172,62 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,393 Prozent auf 27 138,73 Punkte an der Kurstafel, nach 27 245,90 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 27 116,08 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 27 277,88 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26 333,04 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25 873,18 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22 694,61 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 16,94 Prozent. Bei 27 722,75 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20 690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Americas Car-Mart (+ 6,46 Prozent auf 1,40 USD), SMC (+ 5,90 Prozent auf 466,74 USD), Infosys (+ 5,59 Prozent auf 11,44 USD), Oracle (+ 4,44 Prozent auf 143,49 USD) und USANA Health Sciences (+ 4,41 Prozent auf 15,61 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen PDF Solutions (-10,00 Prozent auf 47,42 USD), Applied Materials (-7,83 Prozent auf 458,57 USD), Ultra Clean (-5,94 Prozent auf 59,74 USD), AngioDynamics (-5,88 Prozent auf 10,73 USD) und Take Two (-5,86 Prozent auf 196,59 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 9 706 532 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,942 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,99 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at