PDF Solutions Aktie

PDF Solutions für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 541307 / ISIN: US6932821050

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Fokus 13.10.2026 20:03:38

Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite notiert im Minus

Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite notiert im Minus

Der NASDAQ Composite notiert am zweiten Tag der Woche im negativen Bereich.

Um 20:02 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,27 Prozent leichter bei 27 172,62 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,393 Prozent auf 27 138,73 Punkte an der Kurstafel, nach 27 245,90 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 27 116,08 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 27 277,88 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26 333,04 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25 873,18 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22 694,61 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 16,94 Prozent. Bei 27 722,75 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20 690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Americas Car-Mart (+ 6,46 Prozent auf 1,40 USD), SMC (+ 5,90 Prozent auf 466,74 USD), Infosys (+ 5,59 Prozent auf 11,44 USD), Oracle (+ 4,44 Prozent auf 143,49 USD) und USANA Health Sciences (+ 4,41 Prozent auf 15,61 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen PDF Solutions (-10,00 Prozent auf 47,42 USD), Applied Materials (-7,83 Prozent auf 458,57 USD), Ultra Clean (-5,94 Prozent auf 59,74 USD), AngioDynamics (-5,88 Prozent auf 10,73 USD) und Take Two (-5,86 Prozent auf 196,59 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 9 706 532 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,942 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,99 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zur Übersichtsseite
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu PDF Solutions Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu PDF Solutions Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

America's Car-Mart Inc. 1,47 11,41% America's Car-Mart Inc.
AngioDynamics Inc. 9,70 -3,96% AngioDynamics Inc.
Applied Materials Inc. 413,25 -7,41% Applied Materials Inc.
Consumer Portfolio Services Inc. 8,15 0,62% Consumer Portfolio Services Inc.
Infosys Ltd. (spons. ADRs) 10,15 5,07% Infosys Ltd. (spons. ADRs)
NVIDIA Corp. 203,80 0,30% NVIDIA Corp.
Oracle Corp. 127,84 3,83% Oracle Corp.
Paychex Inc. 94,88 1,26% Paychex Inc.
PDF Solutions Inc. 45,00 -4,66% PDF Solutions Inc.
SIGA Technologies Inc. 3,08 -2,53% SIGA Technologies Inc.
SMC Corp. 409,00 0,25% SMC Corp.
Take Two 178,90 -4,18% Take Two
Ultra Clean Holdings Inc. 54,12 -5,09% Ultra Clean Holdings Inc.
USANA Health Sciences Inc. 13,40 3,88% USANA Health Sciences Inc.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 27 204,38 -0,15%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Sorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen