Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite notiert zum Start im Minus

Der NASDAQ Composite kann seine Vortagesgewinne am Dienstag nicht halten.

Am Dienstag geht es im NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ um 1,18 Prozent auf 22 279,82 Punkte nach unten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,674 Prozent tiefer bei 22 394,76 Punkten in den Handel, nach 22 546,67 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 22 258,25 Punkte, das Tageshoch hingegen 22 559,71 Zähler.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, lag der NASDAQ Composite bei 23 515,39 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 17.11.2025, bei 22 708,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, mit 20 026,77 Punkten bewertet.

Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,11 Prozent. Bei 23 988,26 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 258,25 Zähler.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AmeriServ Financial (+ 9,40 Prozent auf 3,84 USD), Nissan Motor (+ 8,61 Prozent auf 2,90 USD), Harvard Bioscience (+ 7,77 Prozent auf 0,60 USD), Fiserv (+ 3,39 Prozent auf 61,38 USD) und Cerus (+ 3,13 Prozent auf 2,31 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Franklin Electric (-13,48 Prozent auf 94,25 USD), Ceragon Networks (-6,64 Prozent auf 2,11 USD), inTest (-5,59 Prozent auf 9,88 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,40 Prozent auf 127,99 USD) und Innodata (-4,33 Prozent auf 42,47 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 4 639 137 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,750 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,84 erwartet. Mit 10,28 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

