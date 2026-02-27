Donegal Grou b Aktie

Donegal Grou b

WKN: 655929 / ISIN: US2577013004

NASDAQ Composite-Performance im Fokus 27.02.2026 16:02:33

Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite notiert zum Start im Minus

Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite notiert zum Start im Minus

Das macht das Börsenbarometer in New York am Morgen.

Der NASDAQ Composite fällt im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 1,09 Prozent auf 22 628,66 Punkte zurück. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 1,15 Prozent auf 22 615,43 Punkte an der Kurstafel, nach 22 878,38 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 22 538,30 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 22 666,87 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,930 Prozent nach unten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 27.01.2026, den Wert von 23 817,10 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 23 214,69 Punkte taxiert. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 27.02.2025, bei 18 544,42 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 2,61 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 23 988,26 Punkten. Bei 22 256,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit inTest (+ 13,14 Prozent auf 11,15 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 11,80 Prozent auf 14,21 USD), Netflix (+ 8,62 Prozent auf 91,88 USD), Anika Therapeutics (+ 7,35 Prozent auf 13,73 USD) und USANA Health Sciences (+ 3,83 Prozent auf 21,97 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Donegal Group B (-9,77 Prozent auf 15,06 USD), Agilysys (-5,24 Prozent auf 69,51 USD), Consumer Portfolio Services (-5,10 Prozent auf 8,00 USD), Ceva (-5,09 Prozent auf 20,50 USD) und Americas Car-Mart (-5,03 Prozent auf 20,50 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Netflix-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 11 377 203 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,021 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,83 erwartet. Die Gladstone Commercial-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,40 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Aktien in diesem Artikel

Agilysys Inc. 61,00 -1,61% Agilysys Inc.
America's Car-Mart Inc. 19,96 -7,53% America's Car-Mart Inc.
Anika Therapeutics Inc. 10,90 19,78% Anika Therapeutics Inc.
Ceva Inc. 17,50 -3,31% Ceva Inc.
Consumer Portfolio Services Inc. 6,85 -3,52% Consumer Portfolio Services Inc.
DENTSPLY SIRONA Inc 11,10 3,79% DENTSPLY SIRONA Inc
Donegal Group Inc. (B) 16,51 -1,08% Donegal Group Inc. (B)
Gladstone Commercial Corp. 10,58 -2,04% Gladstone Commercial Corp.
inTest Corp. 9,70 15,48% inTest Corp.
Netflix Inc. 81,58 13,86% Netflix Inc.
Nordson Corp. 247,00 0,00% Nordson Corp.
NVIDIA Corp. 149,58 -4,51% NVIDIA Corp.
Strategy (ex MicroStrategy) 109,30 -3,36% Strategy (ex MicroStrategy)
USANA Health Sciences Inc. 17,90 0,56% USANA Health Sciences Inc.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 22 668,21 -0,92%

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

