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NASDAQ Composite-Performance im Fokus 16.04.2026 16:03:20

Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite notiert zum Start im Minus

Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite notiert zum Start im Minus

Das macht das Börsenbarometer in New York am Morgen.

Der NASDAQ Composite fällt im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,37 Prozent auf 23 927,24 Punkte zurück. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,193 Prozent auf 24 062,45 Punkte an der Kurstafel, nach 24 016,02 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 23 894,91 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 24 062,63 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 4,72 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 16.03.2026, den Wert von 22 374,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.01.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 23 515,39 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 16.04.2025, bei 16 307,16 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,98 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 24 062,63 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit ON Semiconductor (+ 6,72 Prozent auf 77,30 USD), JB Hunt Transportation Services (+ 5,64 Prozent auf 236,82 USD), Oracle (+ 5,51 Prozent auf 179,16 USD), Astro-Med (+ 4,50 Prozent auf 12,54 USD) und AXT (+ 4,20 Prozent auf 65,57 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen inTest (-7,04 Prozent auf 14,27 USD), AmeriServ Financial (-6,68 Prozent auf 3,63 USD), Commercial Vehicle Group (-5,84 Prozent auf 3,71 USD), Hooker Furniture (-5,19 Prozent auf 13,51 USD) und Donegal Group B (-4,65 Prozent auf 17,64 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 4 009 593 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,045 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,98 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 12,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

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