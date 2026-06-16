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Kursentwicklung im Fokus 16.06.2026 20:04:46

Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Dienstagnachmittag leichter

Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Dienstagnachmittag leichter

Der NASDAQ Composite verliert derzeit an Wert.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,57 Prozent tiefer bei 26 532,21 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,127 Prozent auf 26 649,97 Punkte an der Kurstafel, nach 26 683,94 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26 471,91 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26 788,62 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Stand von 26 225,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.03.2026, lag der NASDAQ Composite bei 22 374,18 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 16.06.2025, bei 19 701,21 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 14,19 Prozent nach oben. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Red Robin Gourmet Burgers (+ 18,29 Prozent auf 5,82 USD), Innodata (+ 11,45 Prozent auf 111,07 USD), FreightCar America (+ 10,95 Prozent auf 9,07 USD), Nissan Motor (+ 10,09 Prozent auf 2,40 USD) und 3D Systems (+ 6,29 Prozent auf 3,21 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen AXT (-11,14 Prozent auf 98,40 USD), Lifetime Brands (-8,16 Prozent auf 8,44 USD), Veeco Instruments (-7,60 Prozent auf 76,73 USD), CIENA (-6,45 Prozent auf 433,50 USD) und Intel (-6,19 Prozent auf 119,94 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 14 877 662 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,286 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Im Index verzeichnet die Grupo Financiero Galicia-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 383,28 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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