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NASDAQ Composite-Performance im Blick 13.11.2026 18:01:16

Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Mittag schwächer

Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Mittag schwächer

Der NASDAQ Composite notiert derzeit im Minus.

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 1,49 Prozent leichter bei 24 987,24 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 25 408,00 Zählern und damit 0,165 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (25 366,09 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 24 872,41 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 423,09 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ Composite bereits um 0,847 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 13.10.2026, den Stand von 27 204,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 26 803,03 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 13.11.2025, den Wert von 22 870,36 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,54 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern erreicht.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Modine Manufacturing (+ 27,46 Prozent auf 135,24 USD), TransAct Technologies (+ 6,15 Prozent auf 5,18 USD), CRESUD (+ 4,69 Prozent auf 9,37 USD), USANA Health Sciences (+ 4,63 Prozent auf 13,32 USD) und Cogent Communications (+ 3,69 Prozent auf 4,07 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Century Casinos (-13,06 Prozent auf 0,52 USD), AXT (-8,75 Prozent auf 39,73 USD), Methode Electronics (-7,88 Prozent auf 11,45 USD), Dorel Industries (-6,78 Prozent auf 0,92 USD) und Lattice Semiconductor (-6,61 Prozent auf 110,99 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 45 966 488 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,672 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie mit 1,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 20,76 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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