Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich leichter

Der NASDAQ Composite sank am ersten Tag der Woche.

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 1,07 Prozent leichter bei 25 164,32 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,641 Prozent fester bei 25 600,17 Punkten, nach 25 437,00 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 799,46 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25 145,95 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 02.10.2026, den Wert von 27 190,86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 25 373,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 23 724,96 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,30 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 722,75 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit IDEXX Laboratories (+ 21,85 Prozent auf 671,64 USD), JetBlue Airways (+ 11,23 Prozent auf 3,17 USD), Upbound Group (+ 10,34 Prozent auf 22,84 USD), Covenant Transport (+ 8,25 Prozent auf 33,47 USD) und Century Casinos (+ 7,92 Prozent auf 0,56 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Volvo (A) (-14,55 Prozent auf 30,71 USD), AXT (-12,46 Prozent auf 48,20 USD), Americas Car-Mart (-12,35 Prozent auf 0,91 USD), OraSure Technologies (-12,31 Prozent auf 3,46 USD) und Patterson-UTI Energy (-11,41 Prozent auf 11,80 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 47 673 793 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,493 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Im NASDAQ Composite weist die Americas Car-Mart-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at