Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start leichter

Der NASDAQ Composite bewegt sich am Dienstagmorgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 16:00 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,11 Prozent leichter bei 25 225,65 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,815 Prozent auf 25 047,45 Punkte an der Kurstafel, nach 25 253,14 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 24 958,31 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 231,74 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 27 366,17 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26 605,36 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23 527,17 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,56 Prozent. Bei 27 722,75 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20 690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Mind CTI (+ 44,59 Prozent auf 1,26 USD), AAON (+ 19,90 Prozent auf 75,38 USD), FreightCar America (+ 12,58 Prozent auf 5,01 USD), ACADIA Pharmaceuticals (+ 6,48 Prozent auf 17,57 USD) und ADTRAN (+ 5,76 Prozent auf 3,98 EUR). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen TransAct Technologies (-12,09 Prozent auf 4,47 USD), Donegal Group B (-11,31 Prozent auf 22,83 USD), inTest (-6,32 Prozent auf 12,75 USD), Americas Car-Mart (-5,26 Prozent auf 1,08 USD) und Ionis Pharmaceuticals (-4,03 Prozent auf 29,75 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 15 613 149 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,426 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie mit 1,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,40 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at