Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite sackt ab

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 0,58 Prozent schwächer bei 26 529,94 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 26 649,97 Zählern und damit 0,127 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (26 683,94 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 471,91 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 788,62 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Wert von 26 225,14 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 16.03.2026, einen Stand von 22 374,18 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.06.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19 701,21 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 14,18 Prozent. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 190,21 Punkten. 20 690,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Innodata (+ 10,21 Prozent auf 109,84 USD), Nissan Motor (+ 10,09 Prozent auf 2,40 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 8,54 Prozent auf 5,34 USD), FreightCar America (+ 6,36 Prozent auf 8,69 USD) und 3D Systems (+ 5,79 Prozent auf 3,20 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen AXT (-12,50 Prozent auf 96,90 USD), Veeco Instruments (-7,71 Prozent auf 76,64 USD), Intel (-6,91 Prozent auf 119,03 USD), Rambus (-6,63 Prozent auf 133,79 USD) und CIENA (-6,25 Prozent auf 434,45 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 11 231 336 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,286 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Grupo Financiero Galicia-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 383,28 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at