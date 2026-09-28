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Index im Fokus 28.09.2026 20:04:17

Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite sackt ab

Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite sackt ab

Der NASDAQ Composite erleidet am Nachmittag Verluste.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,66 Prozent schwächer bei 26 889,89 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 26 935,76 Zählern und damit 0,491 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (27 068,72 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 709,69 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 990,02 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 28.08.2026, einen Wert von 26 402,42 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, einen Stand von 25 297,62 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wies der NASDAQ Composite 22 484,07 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 15,73 Prozent. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 288,79 Punkten. 20 690,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Lifecore Biomedical (+ 54,64 Prozent auf 6,50 USD), American Eagle Outfitters (+ 5,73 Prozent auf 17,53 USD), BlackBerry (+ 5,48 Prozent auf 8,66 USD), Ionis Pharmaceuticals (+ 4,52 Prozent auf 46,51 USD) und Ligand Pharmaceuticals (+ 3,36 Prozent auf 311,64 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Modine Manufacturing (-8,57 Prozent auf 181,10 USD), Donegal Group B (-8,19 Prozent auf 16,71 USD), AXT (-7,07 Prozent auf 73,36 USD), Nissan Motor (-6,72 Prozent auf 1,86 USD) und PetMed Express (-6,54 Prozent auf 1,43 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 17 902 657 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,766 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 17,39 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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AXT Inc. 68,54 -1,49% AXT Inc.
BlackBerry Ltd 7,72 8,35% BlackBerry Ltd
Consumer Portfolio Services Inc. 8,05 -3,01% Consumer Portfolio Services Inc.
Donegal Group Inc. (B) 16,10 -11,54% Donegal Group Inc. (B)
Ionis Pharmaceuticals Inc 40,95 4,73% Ionis Pharmaceuticals Inc
Lifecore Biomedical 3,70 1,65% Lifecore Biomedical
Ligand Pharmaceuticals Inc 274,00 3,79% Ligand Pharmaceuticals Inc
Modine Manufacturing Co. 156,45 -9,62% Modine Manufacturing Co.
Nissan Motor Co. Ltd. 1,67 -1,66% Nissan Motor Co. Ltd.
NVIDIA Corp. 202,40 2,34% NVIDIA Corp.
PetMed Express Inc. 1,25 -6,94% PetMed Express Inc.
Richardson Electronics Ltd. 17,15 -2,11% Richardson Electronics Ltd.
SIGA Technologies Inc. 3,45 -0,14% SIGA Technologies Inc.

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NASDAQ Comp. 26 903,18 -0,61%

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