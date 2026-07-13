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NASDAQ Composite im Fokus 13.07.2026 20:03:47

Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite verbucht am Nachmittag Abschläge

Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite verbucht am Nachmittag Abschläge

So bewegt sich der NASDAQ Composite am Montag.

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 1,43 Prozent schwächer bei 25 905,05 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0,735 Prozent schwächer bei 26 088,31 Punkten, nach 26 281,61 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26 139,37 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 25 877,82 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Stand von 25 888,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, lag der NASDAQ Composite bei 23 183,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 20 585,53 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 11,49 Prozent. Bei 27 190,21 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Intuit (+ 7,44 Prozent auf 295,42 USD), Blackbaud (+ 5,88 Prozent auf 31,33 USD), Infosys (+ 5,07 Prozent auf 11,50 USD), Nice Systems (+ 4,92 Prozent auf 104,65 USD) und Salesforce (+ 4,88 Prozent auf 171,29 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen AXT (-15,33 Prozent auf 48,44 USD), Ultra Clean (-9,41 Prozent auf 96,27 USD), Rambus (-8,07 Prozent auf 103,05 USD), Amkor Technology (-6,74 Prozent auf 65,72 USD) und FormFactor (-6,54 Prozent auf 109,84 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 13 532 650 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,477 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 16,71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

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