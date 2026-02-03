Intuit Aktie

Intuit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886053 / ISIN: US4612021034

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
NASDAQ-Handel im Blick 03.02.2026 18:02:15

Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite verbucht mittags Verluste

Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite verbucht mittags Verluste

Der NASDAQ Composite verliert am Mittag an Wert.

Am Dienstag fällt der NASDAQ Composite um 18:00 Uhr via NASDAQ um 1,32 Prozent auf 23 280,47 Punkte zurück. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,319 Prozent auf 23 667,44 Punkte an der Kurstafel, nach 23 592,11 Punkten am Vortag.

Bei 23 691,60 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 23 265,90 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, stand der NASDAQ Composite bei 23 235,63 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 03.11.2025, bei 23 834,72 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.02.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19 391,96 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,193 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 23 988,26 Punkten. Bei 22 916,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Woodward (+ 15,47 Prozent auf 377,87 USD), Comtech Telecommunications (+ 6,65 Prozent auf 5,93 USD), FormFactor (+ 6,45 Prozent auf 75,87 USD), Geospace Technologies (+ 6,15 Prozent auf 17,43 USD) und JetBlue Airways (+ 5,79 Prozent auf 5,58 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Sangamo Therapeutics (-30,15 Prozent auf 0,40 USD), Rambus (-15,92 Prozent auf 95,61 USD), Manhattan Associates (-14,71 Prozent auf 128,53 USD), Intuit (-10,86 Prozent auf 434,23 USD) und Microvision (-9,51 Prozent auf 0,71 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 19 539 905 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3,931 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Mit 10,34 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Intuit Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Intuit Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Comtech Telecommunications Corp. 4,44 0,45% Comtech Telecommunications Corp.
FormFactor Inc. 65,00 7,44% FormFactor Inc.
Geospace Technologies Corp 16,00 -11,31% Geospace Technologies Corp
Gladstone Commercial Corp. 9,85 -0,76% Gladstone Commercial Corp.
Intuit Inc. 373,05 -0,97% Intuit Inc.
JetBlue Airways Corp. 4,96 -1,40% JetBlue Airways Corp.
Manhattan Associates Inc. 118,00 7,27% Manhattan Associates Inc.
Microvision Inc. 0,60 1,18% Microvision Inc.
NVIDIA Corp. 149,80 0,92% NVIDIA Corp.
Rambus Inc. 85,00 -1,09% Rambus Inc.
Sangamo Therapeutics Inc 0,31 0,36% Sangamo Therapeutics Inc
Strategy (ex MicroStrategy) 105,05 -4,02% Strategy (ex MicroStrategy)
Woodward Inc. 310,00 -1,90% Woodward Inc.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 22 904,58 -1,51%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen schwächer
Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen