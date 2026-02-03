Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite verbucht mittags Verluste

Am Dienstag fällt der NASDAQ Composite um 18:00 Uhr via NASDAQ um 1,32 Prozent auf 23 280,47 Punkte zurück. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,319 Prozent auf 23 667,44 Punkte an der Kurstafel, nach 23 592,11 Punkten am Vortag.

Bei 23 691,60 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 23 265,90 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, stand der NASDAQ Composite bei 23 235,63 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 03.11.2025, bei 23 834,72 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.02.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19 391,96 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,193 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 23 988,26 Punkten. Bei 22 916,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Woodward (+ 15,47 Prozent auf 377,87 USD), Comtech Telecommunications (+ 6,65 Prozent auf 5,93 USD), FormFactor (+ 6,45 Prozent auf 75,87 USD), Geospace Technologies (+ 6,15 Prozent auf 17,43 USD) und JetBlue Airways (+ 5,79 Prozent auf 5,58 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Sangamo Therapeutics (-30,15 Prozent auf 0,40 USD), Rambus (-15,92 Prozent auf 95,61 USD), Manhattan Associates (-14,71 Prozent auf 128,53 USD), Intuit (-10,86 Prozent auf 434,23 USD) und Microvision (-9,51 Prozent auf 0,71 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 19 539 905 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3,931 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Mit 10,34 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

