Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite verbucht mittags Verluste

Um 17:58 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,66 Prozent leichter bei 26 095,40 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,433 Prozent schwächer bei 26 155,41 Punkten in den Handel, nach 26 269,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25 968,44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 26 165,37 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ Composite bereits um 0,027 Prozent. Vor einem Monat, am 16.06.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 26 376,34 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 16.04.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 24 102,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.07.2025, stand der NASDAQ Composite bei 20 730,49 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 12,31 Prozent nach oben. Bei 27 190,21 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 20 690,25 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Abbott Laboratories (+ 11,03 Prozent auf 99,12 USD), Erie Indemnity (+ 8,66 Prozent auf 228,39 USD), JB Hunt Transportation Services (+ 7,22 Prozent auf 296,24 USD), Lifecore Biomedical (+ 7,20 Prozent auf 5,21 USD) und DexCom (+ 7,04 Prozent auf 77,85 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen AXT (-12,45 Prozent auf 46,77 USD), BlackBerry (-9,97 Prozent auf 9,58 USD), Americas Car-Mart (-7,93 Prozent auf 3,95 USD), Ceva (-7,84 Prozent auf 38,67 USD) und Ballard Power (-6,86 Prozent auf 2,79 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 8 375 252 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,470 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. SIGA Technologies-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 16,85 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at