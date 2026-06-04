Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Verluste

Der NASDAQ Composite kam am vierten Tag der Woche nicht vom Fleck.

Der NASDAQ Composite schloss den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 26 830,96 Punkten ab. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,02 Prozent leichter bei 26 579,30 Punkten, nach 26 853,98 Punkten am Vortag.

Bei 26 554,24 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 26 923,70 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,451 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 04.05.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 25 067,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.03.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22 807,48 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.06.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 19 460,49 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 15,47 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Innodata (+ 12,22 Prozent auf 121,50 USD), Integra LifeSciences (+ 9,07 Prozent auf 17,56 USD), AngioDynamics (+ 7,41) Prozent auf 12,03 USD), Mind CTI (+ 6,73 Prozent auf 0,98 USD) und Myriad Genetics (+ 6,59 Prozent auf 4,69 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen 3D Systems (-14,96 Prozent auf 3,07 USD), CIENA (-13,66 Prozent auf 535,63 USD), Commercial Vehicle Group (-4,50 Prozent auf 5,52 USD), Comtech Telecommunications (-4,26 Prozent auf 5,40 USD) und Methode Electronics (-3,64 Prozent auf 12,72 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 39 335 358 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,644 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,53 zu Buche schlagen. SIGA Technologies-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 13,99 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at