NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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15.09.2026 18:00:53
Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Dienstagmittag leichter
Am Dienstag geht es im NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ um 0,69 Prozent auf 26 005,43 Punkte nach unten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,176 Prozent auf 26 140,23 Punkte an der Kurstafel, nach 26 186,41 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26 172,12 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 949,48 Punkten.
So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 26 729,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26 683,94 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22 348,75 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 11,92 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Zählern.
NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer
Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Cirrus Logic (+ 5,00 Prozent auf 122,16 USD), Repligen (+ 4,36 Prozent auf 175,33 USD), QUALCOMM (+ 4,00 Prozent auf 187,36 USD), CIENA (+ 3,79 Prozent auf 331,76 USD) und Myriad Genetics (+ 3,17 Prozent auf 3,91 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Red Robin Gourmet Burgers (-7,35 Prozent auf 7,19 USD), SMC (-7,22 Prozent auf 420,50 USD), EZCORP (-6,97 Prozent auf 30,05 USD), Astronics (-6,24 Prozent auf 66,54 USD) und Ionis Pharmaceuticals (-6,08 Prozent auf 48,31 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im NASDAQ Composite weist die SpaceX-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 028 931 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,563 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus
Im NASDAQ Composite verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,05 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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