NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
NASDAQ Composite-Performance 15.09.2026 18:00:53

Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Dienstagmittag leichter

Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Dienstagmittag leichter

Der NASDAQ Composite verliert heute an Boden.

Am Dienstag geht es im NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ um 0,69 Prozent auf 26 005,43 Punkte nach unten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,176 Prozent auf 26 140,23 Punkte an der Kurstafel, nach 26 186,41 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26 172,12 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 949,48 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 26 729,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26 683,94 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22 348,75 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 11,92 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Zählern.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Cirrus Logic (+ 5,00 Prozent auf 122,16 USD), Repligen (+ 4,36 Prozent auf 175,33 USD), QUALCOMM (+ 4,00 Prozent auf 187,36 USD), CIENA (+ 3,79 Prozent auf 331,76 USD) und Myriad Genetics (+ 3,17 Prozent auf 3,91 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Red Robin Gourmet Burgers (-7,35 Prozent auf 7,19 USD), SMC (-7,22 Prozent auf 420,50 USD), EZCORP (-6,97 Prozent auf 30,05 USD), Astronics (-6,24 Prozent auf 66,54 USD) und Ionis Pharmaceuticals (-6,08 Prozent auf 48,31 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die SpaceX-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 028 931 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,563 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,05 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Consumer Portfolio Services Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.

mehr Analysen
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Astronics Corp. 58,00 -4,92% Astronics Corp.
CIENA Corp. 287,30 3,83% CIENA Corp.
Cirrus Logic Inc. 100,65 0,15% Cirrus Logic Inc.
Consumer Portfolio Services Inc. 8,10 -0,61% Consumer Portfolio Services Inc.
EZCORP Inc. 25,70 -8,08% EZCORP Inc.
Inter Parfums Inc. 109,35 -2,41% Inter Parfums Inc.
Ionis Pharmaceuticals Inc 44,48 0,00% Ionis Pharmaceuticals Inc
Myriad Genetics Inc. 3,23 -1,22% Myriad Genetics Inc.
NVIDIA Corp. 183,34 0,30% NVIDIA Corp.
QUALCOMM Inc. 155,72 -0,12% QUALCOMM Inc.
Red Robin Gourmet Burgers Inc. 6,09 -9,18% Red Robin Gourmet Burgers Inc.
Repligen Corp. 144,20 -0,86% Repligen Corp.
SIGA Technologies Inc. 2,99 -5,08% SIGA Technologies Inc.
SMC Corp. 368,40 -0,97% SMC Corp.
SpaceX 124,54 -2,72% SpaceX

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 25 979,80 -0,79%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise und KI-Bedenken belasten: ATX und DAX schließen leichter -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche gaben im Dienstagshandel etwas nach. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen