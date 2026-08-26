Monro Muffler Brake Aktie

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WKN: 882462 / ISIN: US6102361010

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Kursentwicklung 26.08.2026 20:04:18

Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zeigt sich nachmittags leichter

Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zeigt sich nachmittags leichter

In New York ist am dritten Tag der Woche ein stabiler Handel zu beobachten.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,16 Prozent tiefer bei 26 109,49 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,198 Prozent schwächer bei 26 099,58 Punkten, nach 26 151,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 021,63 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 180,00 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,169 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, mit 24 975,82 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 26.05.2026, den Wert von 26 656,18 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 26.08.2025, bei 21 544,27 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 12,37 Prozent aufwärts. Bei 27 190,21 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Amtech Systems (+ 7,30 Prozent auf 15,29 USD), TTM Technologies (+ 6,77 Prozent auf 119,90 USD), American Eagle Outfitters (+ 4,90 Prozent auf 17,55 USD), AAON (+ 4,33 Prozent auf 79,49 USD) und Richardson Electronics (+ 4,15 Prozent auf 17,57 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Monro Muffler Brake (-8,95 Prozent auf 12,71 USD), Geospace Technologies (-5,37 Prozent auf 5,29 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-4,34 Prozent auf 3,75 USD), Intuit (-3,90 Prozent auf 343,52 USD) und Nortech Systems (-3,61 Prozent auf 11,75 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9 602 762 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,325 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Mit 19,74 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

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1-800-FLOWERS.COM Inc. 3,74 -4,59% 1-800-FLOWERS.COM Inc.
AAON Inc. 79,78 4,71% AAON Inc.
Agilysys Inc. 98,00 0,00% Agilysys Inc.
American Eagle Outfitters Inc. 15,10 5,74% American Eagle Outfitters Inc.
Amtech Systems Inc. 12,10 -0,82% Amtech Systems Inc.
Consumer Portfolio Services Inc. 7,85 -0,63% Consumer Portfolio Services Inc.
Geospace Technologies Corp 5,19 -7,16% Geospace Technologies Corp
Intuit Inc. 295,30 -3,51% Intuit Inc.
Monro Muffler Brake Inc. 10,80 -8,47% Monro Muffler Brake Inc.
Nortech Systems Inc. 11,77 -3,45% Nortech Systems Inc.
NVIDIA Corp. 180,08 -1,27% NVIDIA Corp.
Richardson Electronics Ltd. 17,78 5,39% Richardson Electronics Ltd.
SIGA Technologies Inc. 3,07 0,99% SIGA Technologies Inc.
TTM Technologies Inc. 103,70 8,22% TTM Technologies Inc.

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NASDAQ Comp. 26 130,20 -0,08%

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