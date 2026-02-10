Donegal Grou b Aktie

Donegal Grou b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 655929 / ISIN: US2577013004

Index-Bewegung 10.02.2026 20:04:45

Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zeigt sich nachmittags schwächer

Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zeigt sich nachmittags schwächer

Wenig verändert zeigt sich der NASDAQ Composite aktuell.

Der NASDAQ Composite fällt im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,17 Prozent auf 23 198,48 Punkte zurück. Zuvor eröffnete der Index bei 23 271,22 Zählern und damit 0,140 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (23 238,67 Punkte).

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 23 134,84 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 23 310,73 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 23 671,35 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 10.11.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 23 527,17 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 10.02.2025, den Stand von 19 714,27 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,160 Prozent nach unten. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 461,14 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Harvard Bioscience (+ 18,85 Prozent auf 0,63 USD), Richardson Electronics (+ 13,80 Prozent auf 13,52 USD), Ultra Clean (+ 12,09 Prozent auf 56,92 USD), American Superconductor (+ 10,63 Prozent auf 31,85 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (+ 7,13 Prozent auf 4,36 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen AXT (-10,77 Prozent auf 24,78 USD), InterDigital (-6,20 Prozent auf 353,25 USD), Monolithic Power Systems (-5,85 Prozent auf 1 135,59 USD), Intel (-5,81 Prozent auf 47,32 USD) und Donegal Group B (-5,51 Prozent auf 16,30 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 16 684 483 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,784 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 10,43 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Donegal Group Inc. (B)

