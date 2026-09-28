Zurückhaltung in New York: S&P 500 fällt zum Handelsende

Letztendlich bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,77 Prozent schwächer bei 7 683,69 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 63,619 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,435 Prozent leichter bei 7 709,72 Punkten, nach 7 743,41 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7 724,15 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7 666,60 Punkten.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 28.08.2026, den Stand von 7 711,76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, notierte der S&P 500 bei 7 354,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, mit 6 643,70 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 12,03 Prozent nach oben. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6 316,91 Punkten.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Gap (+ 5,18 Prozent auf 22,95 USD), Palo Alto Networks (+ 4,63 Prozent auf 392,09 USD), Everpure A (+ 2,70 Prozent auf 129,40 USD), Viatris (+ 2,47 Prozent auf 18,27 USD) und Intuitive Surgical (+ 2,37 Prozent auf 414,79 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Bloom Energy (-8,95 Prozent auf 262,87 USD), DoorDash (-7,74 Prozent auf 178,39 USD), QUALCOMM (-7,17 Prozent auf 187,48 USD), Carvana (-7,06 Prozent auf 60,47 USD) und Boeing (-6,91 Prozent auf 184,39 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 33 947 212 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,766 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Die First Republic Bank-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Die Western Union Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,79 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at