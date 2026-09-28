First Republic Bank Aktie

First Republic Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C7VF / ISIN: US33616C1009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
S&P 500 aktuell 28.09.2026 22:34:30

Zurückhaltung in New York: S&P 500 fällt zum Handelsende

Zurückhaltung in New York: S&P 500 fällt zum Handelsende

So bewegte sich der S&P 500 zum Handelsende.

Letztendlich bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,77 Prozent schwächer bei 7 683,69 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 63,619 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,435 Prozent leichter bei 7 709,72 Punkten, nach 7 743,41 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7 724,15 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7 666,60 Punkten.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 28.08.2026, den Stand von 7 711,76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, notierte der S&P 500 bei 7 354,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, mit 6 643,70 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 12,03 Prozent nach oben. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6 316,91 Punkten.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Gap (+ 5,18 Prozent auf 22,95 USD), Palo Alto Networks (+ 4,63 Prozent auf 392,09 USD), Everpure A (+ 2,70 Prozent auf 129,40 USD), Viatris (+ 2,47 Prozent auf 18,27 USD) und Intuitive Surgical (+ 2,37 Prozent auf 414,79 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Bloom Energy (-8,95 Prozent auf 262,87 USD), DoorDash (-7,74 Prozent auf 178,39 USD), QUALCOMM (-7,17 Prozent auf 187,48 USD), Carvana (-7,06 Prozent auf 60,47 USD) und Boeing (-6,91 Prozent auf 184,39 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 33 947 212 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,766 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Die First Republic Bank-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Die Western Union Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,79 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
S&P 500-Kurs in Realtime
Analysen zu S&P 500-Aktien

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu Intuitive Surgical Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu First Republic Bank

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bloom Energy 231,50 -8,86% Bloom Energy
Boeing Co. 162,60 -6,48% Boeing Co.
Carvana Co Registered Shs -A- 53,15 -6,48% Carvana Co Registered Shs -A-
DoorDash 156,50 -7,54% DoorDash
Everpure Inc Registered Shs -A- 113,95 3,59% Everpure Inc Registered Shs -A-
First Republic Bank 0,00 -33,33% First Republic Bank
Gap Inc. 20,27 6,15% Gap Inc.
Intuitive Surgical Inc 364,45 2,52% Intuitive Surgical Inc
Medtronic PLC 78,64 1,34% Medtronic PLC
NVIDIA Corp. 201,15 1,70% NVIDIA Corp.
Palo Alto Networks Inc 344,00 4,86% Palo Alto Networks Inc
QUALCOMM Inc. 165,06 -7,31% QUALCOMM Inc.
Viatris Inc Registered Shs 16,04 2,56% Viatris Inc Registered Shs
Western Union Company 5,37 -0,22% Western Union Company

Indizes in diesem Artikel

S&P 500 7 683,69 -0,77%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen beenden Handel im Minus -- ATX schließt über 7.000-Punkte-Marke -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notierte nur knapp im Minus. Die US-Börsen zeigten sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen