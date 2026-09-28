First Republic Bank Aktie
WKN DE: A1C7VF / ISIN: US33616C1009
|S&P 500 aktuell
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28.09.2026 22:34:30
Zurückhaltung in New York: S&P 500 fällt zum Handelsende
Letztendlich bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,77 Prozent schwächer bei 7 683,69 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 63,619 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,435 Prozent leichter bei 7 709,72 Punkten, nach 7 743,41 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7 724,15 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7 666,60 Punkten.
S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf
Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 28.08.2026, den Stand von 7 711,76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, notierte der S&P 500 bei 7 354,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, mit 6 643,70 Punkten bewertet.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 12,03 Prozent nach oben. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6 316,91 Punkten.
S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger
Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Gap (+ 5,18 Prozent auf 22,95 USD), Palo Alto Networks (+ 4,63 Prozent auf 392,09 USD), Everpure A (+ 2,70 Prozent auf 129,40 USD), Viatris (+ 2,47 Prozent auf 18,27 USD) und Intuitive Surgical (+ 2,37 Prozent auf 414,79 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Bloom Energy (-8,95 Prozent auf 262,87 USD), DoorDash (-7,74 Prozent auf 178,39 USD), QUALCOMM (-7,17 Prozent auf 187,48 USD), Carvana (-7,06 Prozent auf 60,47 USD) und Boeing (-6,91 Prozent auf 184,39 USD).
S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 33 947 212 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,766 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick
Die First Republic Bank-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Die Western Union Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,79 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Bloom Energy
|231,50
|-8,86%
|Boeing Co.
|162,60
|-6,48%
|Carvana Co Registered Shs -A-
|53,15
|-6,48%
|DoorDash
|156,50
|-7,54%
|Everpure Inc Registered Shs -A-
|113,95
|3,59%
|First Republic Bank
|0,00
|-33,33%
|Gap Inc.
|20,27
|6,15%
|Intuitive Surgical Inc
|364,45
|2,52%
|Medtronic PLC
|78,64
|1,34%
|NVIDIA Corp.
|201,15
|1,70%
|Palo Alto Networks Inc
|344,00
|4,86%
|QUALCOMM Inc.
|165,06
|-7,31%
|Viatris Inc Registered Shs
|16,04
|2,56%
|Western Union Company
|5,37
|-0,22%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 683,69
|-0,77%
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