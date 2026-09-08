Zurückhaltung in New York: S&P 500 in der Verlustzone

Am Dienstag geht es im S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE um 0,36 Prozent auf 7 690,46 Punkte nach unten. Damit sind die enthaltenen Werte 61,851 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,141 Prozent auf 7 707,73 Punkte an der Kurstafel, nach 7 718,60 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 7 675,69 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 717,81 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, lag der S&P 500 bei 7 757,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7 405,73 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 08.09.2025, einen Stand von 6 495,15 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 12,13 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Lumentum (+ 12,12 Prozent auf 988,05 USD), Coherent (+ 9,88 Prozent auf 309,72 USD), Corning (+ 9,40 Prozent auf 168,80 USD), Intel (+ 9,16 Prozent auf 104,58 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,81 Prozent auf 510,07 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Amgen (-9,68 Prozent auf 394,92 USD), Stryker (-8,87 Prozent auf 276,24 USD), Expedia (-6,63 Prozent auf 278,28 USD), Howmet Aerospace (-6,41 Prozent auf 242,65 USD) und Gartner (-6,01 Prozent auf 175,22 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 12 299 971 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,776 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Im Index weist die Western Union Company-Aktie mit 12,75 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at