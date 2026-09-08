Coherent Aktie
WKN DE: A3DQXS / ISIN: US19247G1076
|Index-Bewegung
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08.09.2026 18:01:23
Zurückhaltung in New York: S&P 500 in der Verlustzone
Am Dienstag geht es im S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE um 0,36 Prozent auf 7 690,46 Punkte nach unten. Damit sind die enthaltenen Werte 61,851 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,141 Prozent auf 7 707,73 Punkte an der Kurstafel, nach 7 718,60 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 7 675,69 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 717,81 Punkten lag.
Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, lag der S&P 500 bei 7 757,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7 405,73 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 08.09.2025, einen Stand von 6 495,15 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 12,13 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500
Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Lumentum (+ 12,12 Prozent auf 988,05 USD), Coherent (+ 9,88 Prozent auf 309,72 USD), Corning (+ 9,40 Prozent auf 168,80 USD), Intel (+ 9,16 Prozent auf 104,58 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,81 Prozent auf 510,07 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Amgen (-9,68 Prozent auf 394,92 USD), Stryker (-8,87 Prozent auf 276,24 USD), Expedia (-6,63 Prozent auf 278,28 USD), Howmet Aerospace (-6,41 Prozent auf 242,65 USD) und Gartner (-6,01 Prozent auf 175,22 USD).
S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 12 299 971 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,776 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick
In diesem Jahr verzeichnet die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Im Index weist die Western Union Company-Aktie mit 12,75 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Coherent Corp.
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|436,60
|5,77%
|Amgen Inc.
|341,85
|-4,88%
|Coherent Corp.
|262,80
|5,33%
|Corning Inc.
|144,18
|6,03%
|Expedia Inc.
|255,70
|0,43%
|First Republic Bank
|0,00
|-42,86%
|Gartner Inc.
|149,95
|-4,79%
|Howmet Aerospace
|204,70
|-7,83%
|Intel Corp.
|90,24
|8,11%
|Lumentum Holdings Inc
|845,40
|9,85%
|NortonLifeLock
|25,50
|-1,85%
|NVIDIA Corp.
|194,26
|-2,61%
|Stryker Corp.
|242,20
|-7,10%
|Western Union Company
|6,04
|-2,80%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 693,12
|-0,33%
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