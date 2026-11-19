Das macht der S&P 500 am Mittag.

Um 17:58 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,82 Prozent tiefer bei 7 263,27 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 61,871 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,931 Prozent auf 7 391,79 Punkte an der Kurstafel, nach 7 323,63 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7 253,42 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 7 415,64 Einheiten.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der S&P 500 bereits um 3,34 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 19.10.2026, wurde der S&P 500 auf 7 690,73 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7 707,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6 642,16 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 5,90 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Everpure A (+ 14,16 Prozent auf 115,00 USD), Seagate Technology (+ 7,35 Prozent auf 553,82 USD), Western Digital (+ 7,22 Prozent auf 309,00 USD), Palo Alto Networks (+ 6,12 Prozent auf 360,71 USD) und Flex (+ 5,69 Prozent auf 79,10 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen Williams-Sonoma (-13,24 Prozent auf 225,66 USD), UnitedHealth (-6,38 Prozent auf 327,57 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-5,93 Prozent auf 498,70 USD), The Cigna Group Registered (-5,89 Prozent auf 268,55 USD) und DXC Technology (-5,64 Prozent auf 13,56 USD).

Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 24 533 374 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,660 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,51 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at