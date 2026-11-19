S&P 500
|
7 209,52
|
-114,11
|
-1,56 %
|Index-Performance
|
19.11.2026 18:01:24
Zurückhaltung in New York: S&P 500 legt mittags den Rückwärtsgang ein
Um 17:58 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,82 Prozent tiefer bei 7 263,27 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 61,871 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,931 Prozent auf 7 391,79 Punkte an der Kurstafel, nach 7 323,63 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 7 253,42 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 7 415,64 Einheiten.
S&P 500 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht fiel der S&P 500 bereits um 3,34 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 19.10.2026, wurde der S&P 500 auf 7 690,73 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7 707,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6 642,16 Punkte.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 5,90 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten markiert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500
Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Everpure A (+ 14,16 Prozent auf 115,00 USD), Seagate Technology (+ 7,35 Prozent auf 553,82 USD), Western Digital (+ 7,22 Prozent auf 309,00 USD), Palo Alto Networks (+ 6,12 Prozent auf 360,71 USD) und Flex (+ 5,69 Prozent auf 79,10 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen Williams-Sonoma (-13,24 Prozent auf 225,66 USD), UnitedHealth (-6,38 Prozent auf 327,57 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-5,93 Prozent auf 498,70 USD), The Cigna Group Registered (-5,89 Prozent auf 268,55 USD) und DXC Technology (-5,64 Prozent auf 13,56 USD).
Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 24 533 374 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,660 Bio. Euro den größten Anteil ein.
Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf
Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,51 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|443,35
|-8,08%
|Apple Inc.
|318,25
|-1,03%
|DXC Technology
|12,34
|-5,59%
|Everpure Inc Registered Shs -A-
|105,20
|13,71%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Flex Ltd Registered Shs
|72,11
|6,15%
|Jack Henry & Associates Inc. (JHA)
|155,55
|-2,23%
|NVIDIA Corp.
|136,86
|-0,33%
|Palo Alto Networks Inc
|329,20
|6,94%
|Seagate Technology
|506,00
|7,89%
|The Cigna Group Registered Shs
|244,50
|-5,63%
|UnitedHealth Inc.
|298,20
|-6,70%
|Western Digital Corp.
|281,90
|7,55%
|Western Union Company
|5,47
|-3,42%
|Williams-Sonoma Inc.
|222,80
|-1,68%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 219,81
|-1,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAugen auf Anthropic-IPO: ATX fällt zum Handelsschluss ins Minus -- DAX schließt niedriger -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt konnte seine freundliche Tendenz am Donnerstag letztlich nicht verteidigen. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich abwärts. An der Wall Street gibt es unterschiedliche Tendenzen. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.