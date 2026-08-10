Zurückhaltung in New York: S&P 500 letztendlich schwächer

Heute legten Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Schlussendlich beendete der S&P 500 den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 7 753,11 Punkten. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 62,686 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 7 747,11 Zählern und damit 0,136 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (7 757,64 Punkte).

Bei 7 743,11 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 773,76 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7 575,39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 7 398,93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Stand von 6 389,45 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 13,04 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7 793,68 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Datadog A (+ 11,48 Prozent auf 260,78 USD), APA (+ 9,01 Prozent auf 41,02 USD), Marathon Petroleum (+ 7,42 Prozent auf 320,32 USD), Akamai (+ 6,43 Prozent auf 117,65 USD) und Lumen Technologies (+ 6,41 Prozent auf 6,64 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Coherent (-14,24 Prozent auf 325,15 USD), Lumentum (-8,61 Prozent auf 813,51 USD), IPG Photonics (-5,92 Prozent auf 84,89 USD), Verisk Analytics A (-5,55 Prozent auf 181,18 USD) und Fortune Brands Home Security (-5,49 Prozent auf 47,99 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 29 790 015 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,691 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 12,92 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at