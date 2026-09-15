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S&P 500-Kursverlauf 15.09.2026 16:01:51

Zurückhaltung in New York: S&P 500 liegt zum Handelsstart im Minus

Zurückhaltung in New York: S&P 500 liegt zum Handelsstart im Minus

Der S&P 500 setzt heute nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Dienstag geht es im S&P 500 um 15:59 Uhr via NYSE um 0,17 Prozent auf 7 607,09 Punkte abwärts. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 61,860 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,077 Prozent tiefer bei 7 614,15 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7 619,98 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 7 617,26 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 600,35 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 7 785,76 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, bei 7 554,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6 615,28 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,92 Prozent nach oben. Bei 7 816,70 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6 316,91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Skyworks Solutions (+ 8,64 Prozent auf 86,11 USD), Qorvo (+ 6,09 Prozent auf 114,56 USD), Dell Technologies (+ 4,63 Prozent auf 559,00 USD), QUALCOMM (+ 4,53 Prozent auf 188,31 USD) und Coherent (+ 4,02 Prozent auf 277,21 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Coinbase (-6,31 Prozent auf 179,37 USD), Chipotle Mexican Grill (-4,67 Prozent auf 35,30 USD), Robinhood (-4,31 Prozent auf 109,40 USD), Seagate Technology (-3,42 Prozent auf 778,00 USD) und Bath Body Works (-3,02 Prozent auf 17,37 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 2 771 500 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,563 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte

2026 hat die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Unter den Aktien im Index bietet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Chipotle Mexican Grill Inc. 31,95 -0,62% Chipotle Mexican Grill Inc.
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Dell Technologies 476,70 2,32% Dell Technologies
First Republic Bank 0,00 -25,00% First Republic Bank
Medtronic PLC 81,56 0,17% Medtronic PLC
NVIDIA Corp. 183,74 0,51% NVIDIA Corp.
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